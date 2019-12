L'Espanyol de Machín cau a l'últim lloc de la Lliga

L'Espanyol no va sorprendre al Santiago Bernabéu (2-0), un dels escenaris més complicats de la Lliga Santander, però la derrota de dissabte al migdia al Madrid combinada amb la victòria d'ahir del Leganés contra el Celta (3-1) deixa l'equip de Pablo Machín com a cuer en solitari de Primera Divisió. Aixó sí, la permanència continua a cinc punts perquè la marca el Mallorca.

En molt poques travesses entrava la possible victòria dels blanc-i-blaus davant dels de Zinedine Zidane. Tot i la derrota, l'entrenador del conjunt blanc-i-blau, Pablo Machín, va marcar una llista de petits objectius per constatar la reacció de l'equip. En aquest sentit, i malgrat seguir en descens, l'equip va fer un pas endavant. Els futbolistes es van servir de caràcter i compromís i van anar a guanyar el partit contra un dels gegants de la competició. No obstant això, el bloc va tornar a fallar en efectivitat de cara a porteria i fins i tot va cometre algun error defensiu que va resultar clau en el resultat definitiu. Tenir davant el Reial Madrid i al Bernabéu no és un bon escenari per analitzar la dinàmica de l'equip, encara que la veritat és que aquests dos punts -la punteria i la solidesa- són assignatures pendents recurrents de la temporada. Els periquitos segueixen fallant a les àrees, on es guanyen i es perden els partits.

El balanç de l'Espanyol des que Machín va arribar a la banqueta de l'RCDE Stadium és igual de preocupant que en l'anterior etapa. Amb el preparador sorià, l'equip ha sumat 4 punts dels últims 24, mentre que amb el català n'ha firmat 5. Les sensacions milloren, però els triomfs no arriben. En definitiva, després de la victòria d'ahir del Leganés el conjunt blanc-i-blau ara és l'últim a la classificació amb 9 punts, a 5 de la salvació gràcies a la derrota del Mallorca contra el Barcelona. Les urgències a l'RCDE Stadium són ja molt evidents.