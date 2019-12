Espanya amb Esther Guerrero es queda a sols 6 segons del podi en el relleu

El combinat espanyol de relleu mixte, amb la banyolina Esther Guerrero a les seves files, no va poder revalidar la medalla d'or aconseguida l'any passat en el Campionat d'Europa de camp a través que es va celebrar ahir a Lisboa. De fet, la selecció espanyola no va poder aconseguir ni pujar al podi i va creuar la línia de meta en quarta posició, a sis segons de la medalla de bronze.

El quartet espanyol format per Pablo Sánchez i Sergio Jiménez, que debutaven Solange Pereira i la banyolina Esther Gue9rrero va quedar, durant bona part de la prova, en llocs de podi, però finalment va acabar perdent la tercera plaça en favor del combinat francès.

A diferència de l'any passat, en què la prova l'arrancava un home, aquest any l'ordre va ser dona-home-dona-home. Cadascun d'ells recorria 1.500 metres i Pereira va ser l'encarregada d'obrir els relleus pels espanyols, entregant el testimoni a Jiménez en tercera posició, per darrere Gran Bretanya i Bielorússia. Després, era el torn d'Esther Guerrero, que va arrencar el relleu en tercera posició i, tot i que al principi va perdre dues posicions, va saber reaccionar per entregar l'úlitm relleu a Pablo Sánchez també en tercera posició. Però el de Granada va perdre una posició en els seus 1.500 metres i Espanya va quedar fora del podi, amb un temps de 18:11, a sis segons deFrança. Gran Bratanya, amb un temps de 17:55, va ser el combinat guanyador de la prova, mentre que Bielorússia va acabar en segona posició.



Said Mechaal, 74è en sub-23

D'altra banda, el petit dels germans Mechaal, Said, va acabar en 74a posició de la carrera sub-23, molt lluny de la primera posició aconseguida pel francès Jimmy Gressier. Tot i així, Abdessamad Oukhelfen va donar una de les dues medalles que va sumar la delegació espanyola en la jornada d'ahir a Lisboa. Oukhelfen va ser tercer i es va penjar el bronze.

L'altre medalla espanyola, també de bronze, se la va penjar en la categoria masculina per equips. I això que la seva principal basa, Ouassim Oumaiz, es va haver de retirar en el tram final de la carrera. Tot i així, les bones posicions dels altres espanyols que van recórrer els 10.225 metres els va valer per acabar en la tercera posició per equips. El veterà Toni Abadía va ser onzè, Carlos Mayo catorzè, Fernando Carro vintè i Hamid Ben Daoud va acabar en 53a posició. Això va fer sumar al combinat espanyol un total de 45 punts, només per darrere de Gran Bretanya, la guanyadora amb 36 punts, i Bèlgica, segona amb 38.

El combinat espanyol per equips havia aconseguit podi en un Campionat d'Europa de camp a través, sense interrupció, des de 2005 fins al 2017, ja que l'any passat van acabar en la quarta posició. Aquest any, a Lisboa, van poder tornar a pujar a algun calaix del podi.