El cuer frena la ratxa de l'Olot

L'Oriola, fins ahir cuer, va sorprendre en la seva visita al Municipal de l'Olot guanyant 0 a 1 i oferint una gran imatge. L'equip alacantí es va revelar com un dels més competitius que han passat per La Garrotxa aquesta temporada i es van endur tres punts després de 90 minuts de molt sacrifici i d'una bona gestió del marcador a favor.

Des dels primers minuts l'Olot va dur la iniciativa però la consigna de l'Oriola era clara i el seu tècnic, José Francisco Grao Pato, la va deixar clara a la prèvia: pressionar el rival i no permetre'ls estar còmodes amb la pilota. Així va ser durant tot el partit. Malgrat que els garrotxins movien i movien l'esfèrica i arribaven a línia de fons gràcies a la profunditat de Xumetra i Soler per ambdues bandes, no aconseguien incomodar Aitor Arias. D'altra banda, els alacantins van demostrar ser capaços de plantar-se a l'àrea rival en pocs tocs.

La primera dels de Pato va arribar al minut 14 amb una rematada de cap de José Carlos al segon pal que va marxar fregant el suport de la porteria. Tres minuts després, Soler va respondre amb un retall i un xut des del vèrtex de l'àrea que va aturar sense problemes Aitor. Al minut 24, Hèctor també va estar a punt de sorprendre els alacantins amb una arribada de segona línia però Badal va sortir al pas per evitar una rematada neta de cap del capità olotí. L'Olot aglutinava completament la possessió de la pilota, però al minut 40 Solano rebia una passada en profunditat de Nico per batre Ballesté amb un magnífic xut creuat i fer el 0 a 1. Dos minuts després de rebre el gol, l'Olot es trobava amb l'oportunitat d'empatar des dels 11 metres després que Natalio provoqués un penal, però el llançament d'Hèctor va marxar fora.

Durant la segona meitat, l'Oriola va donar una lliçó de com mantenir un resultat a favor. L'equip de Pato no va permetre als de Garrido incomodar Aitor Arias en tota la segona part. Els segons 45 minuts van ser un monòleg amb pilota de l'Olot però a banda d'un xut tímid de Xumetra al minut 53, els locals no van tenir ocasions clares. Garrido va donar entrada a Joel Arimany, Peque i fins i tot a Kilian, que arribava tocat al partit, però cap dels tres atacants va tenir impacte en el partit.

El xiulet final va deixar una de les imatges del partit: els jugadors de l'Oriola de genolls celebrant la victòria després de 10 partits sense sumar de tres. La imatge dels alacantins contrarestava amb la dels garrotxins, que amb la derrota (0-1) acaben amb una ratxa de 9 partits consecutius sense perdre. Ara, als garrotxins els espera un calendari complicat. La setmana que ve visiten el Llagostera, d'aquí dues jornades reben el Barça B i començaran l'any visitant l'Andorra. A més, el dijous 19 de desembre l'Olot haurà de competir davant el Nàstic en la seva estrena a la Copa del Rei.