Un gol de penal de Pórtulas dona un punt molt valuós al Sarrià

El Sarrià visitava ahir la pista de l'Alcobendas amb el propósit d'aconseguir una victòria a domicili després de gairebé dos mesos sense fer-ho. L'últim triomf signat pels sarrianencs data del passat 10 d'octubre quan els pupils de Salva Puig van poder endur-se-la gràcies al bon paper que van fer a la pista del, llavors, segon classificat, el Villa de Aranda. Des de llavors, tots els partits guanyats han estat al seu pavelló.

A priori, el municipi madrileny era l'escenari idoni per trencar aquesta mala dinàmica com a visitant. Els locals arribaven a aquest partit havent sumat només una victòria en les darreres cinc jornades. Un bagatge irregular. En canvi el Sarrià visitava la Comunitat de Madrid amb la victòria contra l'Amenàbar (26-24) al sarró.

L'inici del partit va ser igualat. Tots dos equips es tornaven els cops reiteradament. De fet no és quelcom extraordinari ja que només un punt de diferència els separava a la classificació. Els madrilenys arribaven com a sisens amb dotze punts i l'Alcobendas com a novè amb onze. Aquesta igualtat anteriorment mencionada la va trencar el Sarrià quan van poder tenir un marge de dos gols de renda. Però això seria un miratge perquè els locals van poder capgirar la truita i anar-se'n a la mitja part amb el marcador favorable. Exactament el lluminós reflectia un 17 a 13 favorable als locals. Un avantatge que es va anar escurçant paulatinament amb el pas dels minuts, fins a arribar al 26-26 a falta de menys de quatre minuts del final. A falta de vint segons i amb un gol a sota, el Sarrià va tenir la darrera oportunitat a mans de Pórtulas, que no va errar un penal sobre la botzina després que José Alberto López veiés una targeta vermella i fos exclós.