El debut de Graham és el reclam d'avui a Fontajau

Amb una boina posada al cap i que a la vegada li tapa la mirada. Així apareix Menno Dijkstra, com si fos un personatge més de la sèrie britànica Peaky Blinders, en el cartell de presentació de l'enfrontament que tindrà lloc avui a Fontajau (19.00) entre el Bàsquet Girona i el La Roda. Sobre el pivot es pot llegir la frase en anglès Qui ens pot aturar? Ningú.

Això és el que intentarà aconseguir avui l'equip entrenat per Àlex Formento. Els gironins, que tornen al feu de Fontajau dues setmanes després, arriben a la cita contra el La Roda com a líders en solitari amb un balanç de deu victòries i tan sols dues derrotes; i havent guanyat els darrers dos enfrontaments a domicili: contra l'Albacete per un contundent 59 a 94 i davant el Menorca per un ajustat 70 a 76 en un duel molt igualat. Els d'Albacete, per la seva banda, estan immersos en una dinàmica molt bona: venen de sumar tres triomfs en els darrers quatre xocs. Tot i això, són novens després de sumar quatre victòries i vuit desfetes. «Tot i que en la darrera sortida van perdre, van realitzar un gran partit», apunta l'entrenador de la disciplina gironina, Àlex Formento. I afegeix: «Esperem fer un bon partit i més a casa. Tenim ganes de jugar a Fontajau».

Qui podrà trepitjar per primer cop el parquet de Fontajau serà el nord-americà Herbert Graham. La darrera incorporació dels vermells, oficialitzada la setmana passada, estarà a punt per a la seva estrena. «Tot i que encara s'està adaptant, espero que demostri el seu talent», apunta Formento.