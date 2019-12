El Barça busca el 14è triomf seguit en Lliga a casa contra el Mallorca

El Barça, que està passant moltes dificultats com a visitant aquesta temporada, sempre ofereix la seva millor versió al Camp Nou, on ha guanyat els seus últims tretze partits de Lliga. A més, la victòria in extremis al Wanda Metropolitano ha suposat una injecció de moral per als homes d'Ernesto Valverde, que afronten una nova revàlida -més de joc que de resultats- davant la seva afició aquesta nit davant del Mallorca.

Per superar l'examen, comptarà amb el suport del seu públic i el gran moment de la seva gran estrella, l'argentí Leo Messi, que acaba de guanyar la seva sisena Pilota d'Or, una xifra que fins ara no havia aconseguit cap altre jugador i que ho confirma amb el millor futbolista del planeta. Valverde segueix sense poder comptar amb els seus dos laterals titulars, Nelson Semedo i Jordi Alba, lesionats. Així que Sergi Roberto i Junior Firpo tornaran a ocupar els carrils contra el Mallorca.

Les altres baixes per lesió són la d'Ousmane Dembélé, i les recents d'Arthur Melo i Ansu Fati per molèsties al pubis i als tendons rotulians respectivament. A la medul·lar, la zona on Valverde està rotant més aquesta temporada, potser és el moment per donar descans a Frenkie de Jong, que ho ha jugat pràcticament tot, i tornar la titularitat a Arturo Vidal. Tots dos convocats pel partit d'avui.

El Mallorca es resisteix que el donin per derrotat abans de començar el partit i intentarà sorprendre el líder i trencar la ratxa de sis derrotes seguides en sis sortides. En les dues últimes visites del conjunt balear a Barcelona abans del seu descens el 2013 va encaixar dues golejades per 5-0.

Les estadístiques com a visitant no conviden les files vermellenques a l'optimisme, però jugadors i cos tècnic apel·len a l'èpica per deixar enrere la seva condició d'únic equip de la Lliga que no ha puntuat en els seus desplaçaments. El Mallorca, dissetè amb 14 punts, ha caigut als camps del València (2-0), Getafe (4-2), Alabès (2-0), Leganés (1-0), Valladolid (3-0) i Llevant (2-1).