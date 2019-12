Xavier Perpinyà: «Som la 'fàbrica de la muntanya', el que fem és generar feina»

Des del mes d'abril de l'any passat Xavier Perpinyà és el director de l'estació de la Molina. A aquest excap de pistes de l'estació, que va substituir l'actual director de la divisió de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat, li agrada definir l'estació i en general tot el domini esquiable Alp 2.500 com «la fàbrica de la muntanya». La imatge que evoca Perpinyà exemplifica el rol de motor que té el negoci de la neu en unes comarques especialitzades en el sector serveis. Abans d'ocupar el càrrec, el director de la Molina va treballar en diverses àrees de l'estació que li van aportar experiència en àmbits com ara la planificació, la gestió tècnica, l'organització d'esdeveniments o l'explotació de les pistes. Ara, l'experiència li serveix per mirar des de dalt de tot un dels referents històrics de la Cerdanya.

Perpinyà ha explicat que «l'obertura d'aquest transatlàntic no és fàcil; estàs tot l'estiu fent el manteniment i posant-ho tot a punt perquè el dia que comenci no falli res. Aquest cap de setmana de tastet ens ha anat bé per començar a engegar els motors perquè el dia 30 la totalitat de la plantilla estigui a ple rendiment». El director del camp de neu ha considerat que, més enllà de la feina estricta de l'estació, la Molina i Ferrocarrils el que fa és «facilitar la feina a tot el nostre entorn, als restaurants, bars, escoles d'esquí, que formen un gran volum de gent que treballa relacionada amb la neu... Nosaltres treballem la neu, que és el que sabem fer, però de la resta el que hem de fer és generar feina». Les paraules de Perpinyà han quedat paleses aquest mateix cap de setmana amb el tastet de neu que ha ofert l'estació i que ha comportat l'activació de diversos clubs d'esquí i l'obertura dels establiments de restauració que hi ha davant de la Pista Llarga.

El director considera que «entre la Molina i Masella, que crec que hem d'explicar com un domini únic, representem un dels grans motors de l'economia de la Cerdanya. Aquesta temporada la Molina estrena la prolongació del telecabina fins al Niu de l'Àliga i el cim de la Tosa, per sobre de la cota 2.500 metres, i en aquest sentit l'estació considera que el nou servei li permetrà fer un nou salt de qualitat pel que fa a la rebuda de visitants i la generació d'activitat econòmica, principalment durant la temporada d'estiu. Sobre aquest nou salt endavant de la Molina, Perpinyà ha argumentat que «no és tan sols el fet d'oferir l'accés a les cotes altes de les pistes d'esquí, perquè els esquiadors ja ho feien, sinó també d'obrir al gran públic l'accés al parc natural del Cadí Moixeró i a un dels seus miradors més importants, que alhora és un dels millors del país». Davant d'aquesta nova possibilitat, la Molina creu que a partir de la pròxima temporada d'estiu i amb l'opció de poder multiplicar les xifres actuals de 40.000 visitants, moltes de les empreses de restauració i serveis que treballen al voltant de l'estació a l'hivern es plantejaran també continuar l'activitat durant l'estiu, la qual cosa obriria una nova dimensió econòmica a la Cerdanya.

En aquest sentit, Xavier Perpinyà ha remarcat que «la nostra intenció és desestacionalitzar la Molina, de manera que tothom pugui treballar més i que l'activitat d'estiu faci una passa endavant, i que no tot sigui a l'hivern sinó que hi hagi negoci tot l'any».