L'Uni Girona es torna a quedar sense premi lluny de Fontajau

Lluny de Fontajau. L'Uni es va quedar molt a prop a la pista del Gydnia polonès i encara ho va tenir més a tocar anit a Schio, en un dels pavellons que han vist més partits de competició europea en la darrera dècada. Ni fent una posada en escena (19-30, poc després de l'inici del segon quart), ni controlant bé a una referent del bàsquet europeu ni a la màxima anotadora del darrer play-off de la WNBA com són Sandrine Gruda i Diamond DeShields, ni disposant de dos triples en els dos darrers atacs per enviar el partit a la pròrroga. De cap de les maneres, l'Spar Citylift va poder ahir evitar la seva quarta derrota en quatre desplaçaments en aquesta Eurolliga. Un 58-55 a Schio que obligarà l'Uni a continuar apel·lant a «l'efecte Fontajau» i als 3.000 espectadors que els varen empènyer la setmana passada contra el Dinamo de Kursk a tornar-se a citar pels dos pròxims dijous, el 12 de desembre contra el Montpeller i el 19 davant el Fenerbahçe.

La primera meitat de l'Uni va ser de les bones. Mostrant-se com un equip amb arguments per plantar cara a qualsevol rival de l'Eurolliga i, fins i tot, superant adversitats com la segona falta de Coulibaly en el minut 6. Andusic li va agafar el relleu i defensant fort, controlant el rebot i corrent sota la batuta de Laia Palau les gironines es varen trobar còmodes a la pista (màxima diferència d'onze punts, 19-30). El 25 a 32 del descans no feia justícia al que s'havia vist, però sí que va ser un presagi del que es veuria en el tercer amb l'eslovena Lisec (ahir la millor del Schio), Gruda, DeShields, Harmon o Dotto apujant el nivell d'intensitat, anant més fort al rebot... Deixant clar que en Eurolliga no hi ha mai cap victòria fàcil. Així, l'Schio va donar la volta al marcador per arribar en el tram final per davant: 54-49 després d'un 2+1 de la nord-americana Diamond DeShields. El retorn de Laia Palau a la pista va tornar a igualar el marcador, 56-55 a dos minuts per acabar, però en un joc de nervis i errades només la base local Francesca Dotto va ser capaç de tornar a anotar. Amb 58-55, Mendy va fallar un triple per empatar a manca de només 15 segons, però després de la ràpida falta gironina Cinili no va poder cap dels dos tirs lliures regalant a l'Uni un darrer atac per empatar. I Araújo va tornar a fallar el triple. No hi ha manera.