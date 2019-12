Els jugadors de la Jonquera del curs passat denuncien que el club els deu diners

El futbol a la Jonquera va fer un salt qualitatiu ara fa quatre temporades amb l'ascens per primera vegada a Tercera Divisió. L'aventura va durar només un any (2016-17) perquè els descensos compensats van arrossegar el conjunt alt-empordanès altre cop a Primera Catalana on, des de llavors competeix. El curs passat (18-19, l'equip va evitar caure a Segona Catalana gràcies a l'ascens del Prat a Segona B i aquest estiu va engegar un projecte amb Mario Fernández a la banqueta. De moment, els resultats acompanyen i l'equip és 12è amb 15 punts fora dels llocs de descens. Tot i això, durant les últimes hores ha trascendit la notícia que el club empordanès no ha pagat les dues últimes mensualitats a la plantilla de la temporada passada. Així ho van comunicar públicament els jugadors -llevat de dos que continuen a la plantilla actual- i el cos tècnic integrant de l'equip 2018-19 en un manifest. A més a més, a alguns jugadors fins i tot se'ls deu quantitats corresponents a la temporada 17-18.

A la carta, la plantilla fa èmfasi en la manca de comunicació i de voluntat per part del club i en concret del seu president Josep Vilaplana de solucionar la situació. «Tot i les reiterades reclamacions per part de la plantilla i el cos tècnic (...) no hem obtingut a dia d'avui cap solució ni en un sentit ni en un altre, malgrat que ja s'ha iniciat una nova temporada, amb una plantilla pràcticament nova i nous inversors», diu el comunicat. La plantilla revela que Vilaplana va informar al maig d'aquest any de les «dificultats econòmiques» que patia i que «fins al mes de juliol» no podria afrontar el pagament de les dues mensualitats pendents, tot i que s'hi comprometia. Tanmateix, fins ara el club tan sols ha ingressat «un 2% de les quantitats pendents», un gest segons la plantilla «amb la clara finalitat de fer-nos callar».

La plantilla continua el comunicat assegurant que s'han vist obligats a denunciar públicament la situació arran de la «deixadesa» dels responsables. A més a més, manifesta que si continuen sense rebre solució al problema es reserven «el dret d'exercir les accions legals que corresponguin».