El FC L'Escala preveu un nou filial per donar continuïtat a la base

Un dels projectes que té en cartera el FC L'Escala des de fa algunes temporades és recuperar el segon equip. Des de fa temps, molts jugadors del futbol base de l'Escala han hagut de fitxar per equips veïns per continuar practicant l'esport que més els apassiona.

Sembla que el club estaria treballant per treure un segon equip el pròxim curs, i és que ja fa algunes assemblees de socis que se'n parla i podria ser una realitat la pròxima temporada. Els números parlen per si sols: set jugadors juvenils de l'any passat ja no formen part del club i tampoc han pogut fer-se lloc al primer equip, havent de fitxar per equips veïns com el Viladamat i l'Albons.

«Si no tenen l'oportunitat al primer equip de l'Escala i volen seguir jugant a futbol, han de buscar la solució a clubs de la zona», va comentar Boran Minic Botxi, regidor d'Esports del municipi, jugador del primer equip i entrenador del juvenil del FC L'Escala. La creació d'un segon equip del conjunt anxover s'ha convertit en una necessitat, i és que el mateix regidor va assegurar en una entrevista al programa Esports10 de Canal10 Empordà que «s'ha parlat sobre aquest tema i està sobre la taula. Sé que s'hi treballa i, si tot va com ha d'anar, la temporada que ve el club tindrà un segon equip».

El nou futbol femení



Cada vegada més clubs de l'Alt Empordà estan apostant pel futbol femení. És també el cas de L'Escala, que des d'aquesta temporada s'han programat unes sessions específiques per captar jugadores cada dimarts de 18.15 h a 19.15 h.

Els entrenaments, oberts i gratuïts per a tothom, busquen començar a preparar el futbol femení del FC L'Escala per a la temporada 2019/2020. De fet, en les primeres sessions van assistir fins a una dotzena de jugadores de diferents edats sota les ordres del tècnic Raül Ibañez.

Així doncs, els escalencs han començat a confeccionar la nova secció del club des de ben d'hora, ja que es buscarà formar com a mínim un equip, si és possible, el curs vinent.