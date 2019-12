El Bordils recupera el seu millor joc contra el Teucro

Important, i merescuda, victòria del Bordils per agafar aire en la lluita per la permanència a Divisió d'Honor Plata en un duel contra el Teucro en què l'equip entrenat per Pau Campos va anar sempre per davant amb un handbol d'alt ritme que va deixar sense capacitat de resposta un dels millors equips de la categoria. Marc Canyiguel i Pep Reixach van ser els màxims golejadors, amb vuit gols cadascú, d'un Bordils que encara continua en zona de descens però ja només a un punt del Novás i del Cajasur.

Després dels dubtes, i nervis, dels primers minuts, dos gols de Marc Canyigueral van alliberar mentalment un Bordils que va començar a sentir-se bé a la pista del Blanc-i-verd aconseguint diferències de sis i set gols abans del descans amb Pep Reixach fent mal des de l'extrem. Anant per davant en el marcador, el Bordils va poder deixar-se anar i amb alguns dels seus millors moments de la temporada va aconseguir superar de manera clara el quart classificat de Divisió d'Honor Plata.