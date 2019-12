El garrotxí Francesc Arnau és el nou director esportiu de l'Oviedo

Francesc Arnau és des d'ahir el nou responsable esportiu de l'Oviedo. El garrotxí signa contracte fins al 2022 després d'estar sense equip des del 2018 arran de desvincular-se del Màlaga. L'exporter del Barça, de 44 anys, va acabar la seva carrera al Màlaga, mateix club en el qual va fer el salt als despatxos el 2011 incorporant-se a l'estructura de la direcció esportiva, on va ocupar la direcció adjunta de l'Acadèmia. El 2015, l'exporter nascut a les Planes va passar a ser el responsable esportiu fins que el 2018 va ser rellevat per Mario Husillos per desavinences amb el propietari Al Thani. Arnau ja va ser ahir a Oviedo, i va veure en directe el partit del filial contra l'Atlètic de Madrid B, de Segona B.