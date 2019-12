Demà, d'Itàlia cap a les Canàries

La combinació de partit a fora d'Eurolliga en dijous i partit a fora el cap de setmana en Lliga és sempre la més complicada per a l'Spar Citylift Girona, que, com ja va fer en la setmana que li va tocar jugar a Istanbul i Vitòria, no tornarà demà cap a Girona sinó que anirà directament d'Itàlia a Canàries, on diumenge al migdia juga contra el Ciudat de la Laguna de Tenerife. L'expedició anirà demà al matí per carretera de Schio a Treviso, des d'on volaran cap Tenerife. La setmana vinent toca doble compromís a Fontjau: Montpeller (dijous) i Bembibre (diumenge).