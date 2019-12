El Rugby Club es consolida a Empuriabrava i posa en marxa l'equip femení

El Rugby Club Alt Empordà ha celebrat el seu primer aniversari des que va aterrar a la zona esportiva d'Empuriabrava, al costat de l'Aeròdorom, on ha pogut assentar-se definitivament després de quatre anys a Navata. I és que el club viu un moment de creixement amb el bon estat de forma dels Gripaus i la posada en marxa de Les Valkiries, el nou equip de rugbi femení.

«La salut del club és bona i som optimistes. El canvi de seu ha estat positiu per la situació d'Empuriabrava i la possibilitat de captar més gent i patrocinadors», valora el president del Rugby Club Alt Empordà, Josep Maria Compte, sobre la nova realitat del rugbi a la comarca.

La nova estabilitat del club ha anat acompanyada del bon moment de forma dels Gripaus, que ja han certificat en el primer tram de la temporada el seu passi a Segona, on competiran a partir d'aquest mes de desembre. De fet, el nou pas endavant que busca Compte des del punt de vista competitiu és poder consolidar-se en la nova categoria i arribar «al més lluny possible», ja que compten amb un equip ben preparat i amb experiència.

Les Valkiries, la nova pinya



El rugbi femení arriba a l'Alt Empordà, i és que l'entitat esportiva ha posat en marxa un nou equip femení a Empuriabrava, Les Valkirias. De moment, l'objectiu és buscar jugadores per completar l'equip i començar a competir, i s'han programat jornades de portes obertes gratuïtes per a totes les noies interessades.

«S'estan animant moltes noies i ja són més d'una vintena en total», explica Compte sobre l'equip de nova creació, que s'està entrenant i preparant per, si és possible, entrar en competició el curs vinent. S'ha fixat aquest objectiu per poder assegurar la creació i continuïtat d'aquest equip que, tot i no estar encara federat, participarà en torneigs i trobades a partir del mes de gener mentre, paral·lelament, continuen animant-se cada vegada més noies a formar part de la nova pinya de l'Aeròdrom.

«El rugbi és un dels pocs esports en equip on no existeixen les enveges ni l'individualisme. Cap jugadora és tan bona com totes juntes», comenta Paula Benito, jugadora de Les Valkiries des del mes de juny. Benito també explica per què cada vegada més jugadores s'interessen per aquest esport: «Tothom hi té cabuda, sigui quina sigui la seva condició física. Sabem que pot semblar un esport brusc i perillós, però és pura passió i esportivitat».

La manca d'efectius



El bon desenvolupament del club es veu frenat per un dels problemes més destacats en l'esport comarcal, la manca d'efectius. I és que tot i que els Gripaus compten amb més d'una vintena de jugadors de nivell, la disponibilitat i el nombre just de jugadors són una situació quotidiana en àmbit amateur.

«Busquem gent per potenciar el club. Amb més jugadors i jugadores seríem més competitius, ja que tenim un nivell alt, però depenem de les disponibilitats de la gent. És normal», explica Compte sobre un dels objectius principals de l'entitat a curt termini, encara que reconeix que tot és «qüestió de temps» i «cal ser pacient».

La base a l'horitzó



Una de les idees que porta temps al voltant del rugbi a l'Alt Empordà és poder gaudir d'un equip de base, una fita que seria gairebé incalculable per donar continuïtat i frescor al projecte esportiu.

De moment, el club té jugadors de setze, disset i divuit anys, encara que és complicat formar un equip juvenil per la falta d'efectius i tradició d'aquest esport a la comarca, dues barreres que està trencant a poc a poc el Rugby Club Alt Empordà a base de treball, esforç, constància i lluita per impulsar aquest esport.