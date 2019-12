La Menuda comptarà amb quatre-cents nens i nenes

La cursa de La Menuda ha aconseguit esgotar els quatre-cents dorsals per aquest cap de setmana, un nou rècord de participació dels més petits en la prova atètica figuerenca, on han estat convidades totes les escoles de Figueres i rodalies. Va destinada a nens i nenes de 0 a 12 anys i enguany, per primer cop, «es donaran premis als tres primers classificats i tres primeres classificades de cada cursa», segons Alejo Almendros, responsable de la cursa. A més, també rebran medalla cadascun dels corredors perquè «no es vol deixar cap nen sense regal, ja que el que volem és que facin esport i participin d'aquesta festa».

En total són tres curses d'entre els 400 i els 1.200 metres. La primera cursa es farà a les 10h des de plaça Catalunya, mentre que la segona i la tercera es deixaran per a després de la sortida de la Mitja i la 10 km. D'aquesta manera els menuts podran animar els corredors grans a l'inici del carrer Nou, davant de la Font Lluminosa.

La participació a La Menuda estarà plena de sorpreses i hi haurà xocolatada per a la mainada i entrega de medalles per a tots els participants.