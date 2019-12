El Gorditos Team continua amb la seva tasca solidària

El Gorditos Team s'ha vist obligat a no participar en el Maroc Challenge aquest any per problemes personals. Tot i això, l'equip de ral·li format per Josep Lluís Martos i Sergi Cayuela continua amb la seva tasca solidària amb altres projectes a la comarca.

«Aquest any no podrem anar al Marroc per problemes de salut, però companys d'altres equips faran arribar el material i les pilotes als pobles d'allà», comenta el pilot del G.T., Josep Lluís Martos, que també és creador de l'ONG Pilotes per un Somriure. Segons el mateix Martos, el valor de la pilota és una joguina simbòlica: «La pilota és un regal que implica compartir. La mainada entén que jugar a pilota s'ha de fer amb altres nens. Fem aquest regal per això, per aquest doble significat que té».

Més enllà del Maroc Challenge, el Gorditos Team ha desenvolupat diverses col·laboracions solidàries amb entitats de la comarca, com per exemple amb l'Associació Tramuntanets de Roses, dedicada als infants i joves de l'Alt Empordà amb diferents discapacitats i amb risc d'exclusió social.

El dissabte 30 de novembre se celebrarà un torneig de pàdel benèfic a Roses on la recaptació anirà destinada a Tramuntanets. El Gorditos Team serà l'encarregat d'amenitzar l'activitat, on també s'exposarà el vehicle de l'equip.

Recapte de la mà del Girona FC



L'equip de ral·li hauria arribat a un acord per aconseguir samarretes i pilotes signades pels jugadors del primer equip del Girona per organitzar un recapte d'aliments a l'Alt Empordà durant la campanya de Nadal.

«Ens instal·larem en un o més supermercats de la comarca en funció del material que tinguem i sortejarem les samarretes o pilotes signades a canvi d'aliments», explica Martos sobre aquesta iniciativa amb la intenció d'ajudar «el màxim possible en unes dates tan especials».

De fet, l'any passat l'equip va col·laborar donant aliments a Càritas en dates nadalenques i, enguany, es busca la participació de la gent amb l'ajuda del Girona FC.

Amb la vista posada al futur



Tot i el revés de no poder competir encara, el Gorditos Team de Roses preveu continuar amb la seva tasca solidària amb diferents propostes encara en fase inicial.

«Estem treballant en nous projectes dintre les nostres possibilitats i esperem definir-los ben aviat», explica Martos sobre les novetats que busca impulsar l'equip rosinc.