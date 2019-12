Balanç positiu dels primers dos mesos de temporada del CB l'Escala

Pau Esponellà passa revista de les primeres setmanes de temporada del Club Bàsquet l'Escala. El coordinador, que compleix la seva segona temporada, analitza com va als tres equips de no formació amb què compta el club, el sènior masculí a Tercera Territorial, el sènior femení a Tercera Catalana i el sots-21 masculí.

Pel que fa als primers, que venen de baixar de Tercera, estan fent molt bona campanya, «tal com esperàvem», diu Esponellà. «De fet des del club sabíem que hi havia plantilla de sobres per estar a la part alta de la categoria», afegeix. De moment s'han classificat al grup A de la categoria i només han perdut un partit.

Pel que fa al sènior femení, Esponellà creu que la dinàmica també és bona, malgrat que «tenim una plantilla més curta per poder anar fent entrar en dinàmica amb l'equip les jugadores més joves, per tal que vagin sumant minuts», diu el coordinador. L'equip ja ha hagut d'ajornar tres partits, ja que «hem tingut alguna lesió de jugadores molt importants que ens ha condicionat molt», puntualitza.

Finalment, pel que fa al sots-21, cal apuntar que «aquest equip està fet perquè puguin ajudar el sènior durant la temporada. Hi ha força jugadors que poden jugar-hi, i la idea és que vagin agafant minuts a la seva categoria per a quan els toqui donar un cop de mà al primer equip.



Un mini i més escoleta

Més a escala de club, «aquesta temporada estem molt contents. Hem aconseguit treure un equip complet masculí de categoria mini; feia temps que no trèiem equips masculins, i fins al moment la feina dels entrenadors i entrenadores està sent molt bona. A més hem doblat el nombre de nens i nenes a l'escoleta de bàsquet», explica Esponellà.

«Crec, sincerament, que s'està treballant bé i en aquests casi tres mesos que fa que ens entrenem es comencen a veure evolucions importants i això motiva moltíssim per seguir treballant», conclou l'exjugador del club.