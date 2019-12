El Roses viu un període d'adaptació, però el «ritme és el que s'esperava»

El Club Bàsquet Roses compta aquest any amb tres equips de categoria de no formació: el sènior femení de Tercera Catalana, un sots-25 femení i un sots-21 masculí. Els tres equips estan prenent les mesures a les noves competicions, i s'hi estan adaptant, cadascun d'ells amb les seves peculiaritats.

Per un costat, el sènior femení de Tercera, després d'una temporada amb un descens i cap victòria, «ha començat el curs amb molta mala sort, ja que de les cinc derrotes que ha sofert, quatre han estat per finals molt ajustats», explica el coordinador del club Miquel Soler. Així i tot, «les animo a seguir treballant perquè de qualitat no en falta i perquè falta recuperar jugadores de talent; per arribar a l'obejctiu, acabar la temporada a mitja taula.

Per altre costat, el sots-25 femení, que compta amb una barreja de jugadores entre unes que feia anys que no jugaven i altres de molt joves. «L'objectiu és que l'equip agafi rodatge i nodreixi el sènior de Tercera per a quan sigui necessari», diu Soler. Val a dir que també compten amb l'ajuda de dues jugadores del primer equip, que sempre que poden els donen un cop de mà.

Finalment, el sots-21, que ha de ser el futur del club. «Ha de ser el sènior masculí del futur, ara s'estan adaptant a la competició, amb més ritme, i als entrenadors. Tenen molt de talent i hi creiem molt, ja que van ser subcampions de Catalunya l'any passat».

«Fem bé la feina»

Un dels objectius del club és demostrar que «estem fent bé les coses, per tal que els jugadors de Roses que són per la província considerin la possibilitat de tornar», expressa. En general estem contents, anem amb el ritme que prevèiem.