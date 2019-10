L'exfutbolista i entrenador Xabi Alonso va defensar ahir la seva innocència en el judici al qual s'enfronta per frau fiscal de dos milions d'euros per no tributar en els exercicis de 2010, 2011 i 2012 sota la falsa aparença d'una cessió d'explotació de drets d'imatge a una societat. «Donava per fet que complia amb les obligacions tributàries, mai vaig pensar ni penso que hagi fet res que no podia fer», va dir a preguntes del fiscal durant el seu interrogatori. Li demanen cinc anys de presó.