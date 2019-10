«Vaig pensar a marxar d'Espanya pels meus problemes amb Hisenda»

Leo Messi es va plantejar marxar d'Espanya en contra de la seva voluntat quan va haver d'anar a judici i va ser imputat per presumptament haver defraudat uns quatre milions d'euros a Hisenda, i va reconèixer que va arribar a pensar que Neymar acabaria al Reial Madrid aquest estiu si no tornava al conjunt català.

«En aquella època em va passar pel cap marxar. No per voler deixar el Barça, sinó per voler deixar Espanya, sentia que estava sent molt maltractat i no em volia quedar més aquí», va assegurar Messi ahir en una entrevista a El món a RAC1. El cas va acabar amb un pagament voluntari per part del jugador de 10 milions d'euros a Hisenda, més del que presumptament havia defraudat per no pagar impostos dels seus drets d'imatge.

Leo Messi, però, va continuar en un equip blaugrana amb el qual va conquistar l'any 2015 un altre triplet, amb Luis Enrique, com el que va aconseguir el 2009 amb Pep Guardiola. El de Rosario no dubta que el de Santpedor és el «millor» entrenador que ha tingut mai, seguit de «molt a prop» per l'asturià. Tot i això, el «10» creu que l'equip ha deixat escapar «moltes oportunitats» de guanyar més Lligues de Campions. «Crec que sí, que hem deixat escapar moltes oportunitats i podríem haver guanyat alguna Champions més durant aquest temps, però no ha estat així», va opinar.

D'altra banda, Messi, en ser preguntat per Neymar i l'operació fallida de recuperar-lo aquest estiu, va ser sincer i va reiterar que volia veure'l vestit un altra vegada de blaugrana, i que va tenir por que finalment pogués acabar al Reial Madrid. El brasiler continua al PSG, tot i que l'argentí opina que es penedeix d'haver marxat a l'equip parisenc.



Ansu Fati podrà jugar el clàssic

Amb Dembélé sancionat pel partit contra el Madrid, Valverde va rebre ahir la confirmació que Ansu Fati sí que estarà a punt per al clàssic.