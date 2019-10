Messi: «Em sabria greu passar un altre any sense guanyar la Champions»

El davanter i capità del FC Barcelona, ??Leo Messi, va tenir "al cap" deixar Espanya en contra de la seva voluntat quan va haver d'anar a judici i va ser imputat per haver presumptament defraudat uns quatre milions d'euros a Hisenda, per sentir-se "molt maltractat "pel fisc i la societat espanyola, mentre que, d'altra banda, reconeix que va arribar a pensar que Neymar acabaria al Reial Madrid si no tornava al conjunt català.

"En aquesta època vaig tenir al cap marxar, no per voler deixar el Barça sinó per voler deixar Espanya, sentia que estava sent molt maltractat i no volia estar més aquí. Diversos equips em volien però no vaig tenir cap oferta especial perquè els clubs sabien de les meves ganes de seguir al Barça, però això anava més enllà ", ha assegurat Messi aquest dimecres en una entrevista a 'El món a RAC1' recollida per Europa Press.

L'argentí ha remarcat que en aquest moment estava "cansat". "El 2013 o 2014, quan vaig començar a tenir el problema amb Hisenda i tot el que sortia, va ser molt difícil per a mi i per la meva família. La gent no sap el que és, el que passava, i escolta d'oïda i parla i opina i un sector de la premsa va pensar això també. Es van acarnissar i anaven amb tot a per mi, i va ser dur ", ha apuntat.

El cas va acabar amb un pagament voluntari per part del jugador de 10 milions d'euros a Hisenda, més del que presumptament havia defraudat per no pagar impostos dels seus drets d'imatge. Però, potser, aquesta operació va estar a prop, segons va reconèixer Messi en aquesta entrevista, d'acabar amb la seva carrera al Barça.

No va ser així, i va seguir en un equip blaugrana amb el qual va conquistar el 2015 un altre triplet, amb Luis Enrique, com el que va aconseguir el 2009 amb Pep Guardiola. El de Rosario no dubta que el de Santpedor és el "millor" entrenador que ha tingut, seguit "molt d' a prop" per l'asturià.

No obstant això, el '10' creu que l'equip ha deixat escapar "moltes oportunitats" de guanyar més Lligues de Campions. "Crec que sí, que vam deixar escapar moltes oportunitats i podríem haver tingut alguna 'Champions' més en aquest temps, però no va ser així i no ho vam demostrar ni ho vam fer", ha opinat.



No guanyar més Champions, un decepció



En aquest sentit, considera que, "lamentablement", fa molt temps que no guanyen la Champions. "Em sabria greu passar un altre any sense guanyar la Champions. És l'objectiu de tots, tornar a guanyar-la i portar-la a casa", s'ha sincerat sobre això.

Per a això, per tornar a regnar a Europa, compten amb un Ernesto Valverde al que dóna suport i en el qual confia, i també amb una plantilla "amb grans jugadors com per optar a tot". "És la meva idea i la de tots aconseguir títols. I és el que la gent també vol. Aquests últims anys sempre vam tenir un projecte guanyador i va ser la nostra culpa el quedar eliminats a la 'Champions', no del projecte ni de l'entrenador, únicament culpa nostra", ha acceptat.

A la plantilla, com a principal reforç del passat estiu, està una Antoine Griezmann del que Messi espera el millor, advertint que "és mentida" que ell no volgués al francès. "Ja ho vaig dir el primer any que es va voler portar-lo. Volem als millors jugadors, és un d'ells, i mai vaig tenir inconvenient amb que vingués", ha remarcat el blaugrana.



Por a veure Neymar al Madrid



D'altra banda, Messi, preguntat per Neymar i l'operació fracassada de recuperar-lo aquest passat estiu, ha estat sincer i ha reiterat que volia veure'l de nou de blaugrana, i que va tenir por de que finalment pogués acabar vestit de blanc al Reial Madrid. El brasiler segueix al Paris Saint-Germain malgrat que l'argentí opina que es penedeix d'haver anat a l'equip parisenc.

"Volia a 'Ney' aquí, a nivell esportiu és dels millors, desequilibrant i diferent, i tenir-lo seria tenir més opcions d'aconseguir els objectius", ha puntualitzat.

"Vaig pensar en un moment, sobretot en aquest mercat, que si no venia aquí anava al Reial Madrid perquè vaig pensar que ell tenia moltes ganes de sortir. Ho havia manifestat, tenia ganes d'un canvi, d'anar-se'n de París. I creia que Florentino i el Reial Madrid farien alguna cosa per emportar-se'l. No descarto que marxi, tampoc que vingui al Barça perquè segons va dir el president va quedar la porta oberta ", ha confessat l'argentí.

El '10' ha deixat clar, això sí, que no va ser en contra de l'actual Junta Directiva quan va dir que no sabia si el club havia donat tot per fitxar-lo. "No ho vaig dir per llençar un pal a la directiva o jugar en contra d'ells, va ser perquè no vaig estar en les negociacions. No em correspon a mi, encara que hi hagi gent que digui que jo fitxo o trobo a gent", ha tancat.