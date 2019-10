El Guipúscoa també ha de dir «prou» davant el treball defensiu de l'Uni

En els últims mesos de la temporada passada, com a reacció als problemes de lesions que patia l'equip i aprofitant el canvi de perfil de la seva aler titular passant d'una tiradora excelsa, Shay Murphy, a una jugadora molt més física, Gabby Williams, l'Spar Citylift Girona va viure un procés d'autoreinvenció que el va convertir en un equip molt sòlid que guanya els partits a partir del seu treball en pista pròpia. Segurament, l'Uni va perdre allà un part de la capacitat per anotar 80 punts per partit que havia tingut anteriorment però, en canvi, la seva nova versió va ser clau per proclamar-se campió de Lliga contra pronòstics. Un estil que, ajudat per les característiques de les peces noves en el joc exterior (Mendy i Sykes), es manté en la nova temporada i permet als d'Èric Surís guanyar dissabte passat a Zamora deixant el rival amb només 31 punts o encadenar una nova victòria ahir a Sant Sebastià concedint-li només 14 punts al Guipúscoa en la segona meitat (31-41 al descans i 45-67 al final).

Veure guanyar l'Spar Citylift Girona un partit i un altre fa que, des de fora, es pensi que els rivals que es va trobant l'equip d'Èric Surís són fluixos. Però, per exemple, el Guipúscoa té un pressupost alt i jugadores de bon nivell. «Encara no ha guanyat, però segur que acaba jugant el play-off», deia anit Surís, minuts després que una d'aquestes jugadores de nivell del Guipúscoa, la nord-americana Joy Edwards, anotés 9 punts en un primer quart que l'Uni va acabar per darrere en el marcador (20-19). Un resultat que acabaria sent una anècdota perquè, amb el pas dels minuts, Edwards va acabar tan desdibuixada per la defensa com les seves companyes. La diferència entre l'aportació de les dues banquetes va ser abismal i, per exemple, dues peces de l'ahir segona unitat, Helena Oma i Rosó Buch, van anotar dos triples gairebé seguits que van obrir el primer forat en el marcador en el segon quart (22-29). Una altra jugadora que va sortir des de la banqueta, Tija Andusic, també acabava molt bé les assistències de Laia Palau i d'una Brittney Sykes que va aixecar la diferència fins al final amb dos tirs lliures en el tercer quart (34-53). El problema del Guipúscoa, però, era a l'altra part de la pista, on, col·lapsat per la defensa gironina era incapaç d'anotar: només 7 punts en el tercer quart i 7 més en l'últim per al clar 45-67 final.



Erika de Souza deixa l'Avenida

La veteran pivot brasilera no jugarà aquesta temporada a Salamanca i anit, després que el club anunciés la seva desvinculació al matí, va rebre un homenatge de l'afició del Würzburg en el descans del partit contra el Bembibre. Erika es vol centrar ara a preparar bé els Jocs Olímpics.