El Sant Pere començarà de nou la lliga vinent després del conveni amb el Girona

Un últim any per gaudir de l'elit. Així afronta la temporada el Sant Pere Femení després d'anunciar recentment l'acord amb el Girona, en què s'estableix una clàusula d'absorció per part del club gironí per aconseguir la plaça a Primera Divisió Nacional el curs vinent. La situació del conjunt costaner en l'inici d'aquest curs era tan delicada que van haver de demanar ajuda a Montilivi per salvar, almenys, un any més l'equip.

«El principi va ser complicat. Van plegar jugadores i la situació ens va portar a contactar amb el Girona. Aquesta temporada, ens ajuden des del punt de vista econòmic i incorporant peces a l'equip», comenta David Llach, secretari, coordinador i entrenador de la base del Sant Pere, on també va ser jugador durant vint-i-cinc anys en totes les etapes. De moment, han arribat quatre incorporacions de la mà del Girona per completar la plantilla de Joan Pont i assolir la permanència a la categoria: Nora Chami, Marta Guixeras, Júlia Casademont i Mimi Parella.

Llach explica com competir a Nacional representa unes dificultats significatives per a un poble petit com Sant Pere: «En aquesta categoria es necessiten molts mitjans per afrontar les despeses. Tenim la sort que els càmpings i l'Ajuntament ens ajuden molt». Uns dificultats que també són significatives en l'àmbit esportiu, i és que el reduït mercat de jugadores obliga a buscar a Girona, Lloret o Platja d'Aro. Tanmateix, el club va crear la temporada passada un filial a Segona Catalana, encara que la distància entre categories complica la consolidació de les joves al primer equip.

Tornar a començar



Quan acabi la temporada, el Girona FC executarà la clàusula d'absorció. Per la seva banda, el Sant Pere ha assumit que el curs vinent tornarà a començar des de zero.

«És una situació decidida. Hem hagut d'afrontar aquesta situació perquè no hi ha hagut més remei, si no, era desaparèixer», comenta David Llach que també es mostra satisfet que els esforços no hauran estat en va per salvar l'equip aquesta temporada.

«Almenys, l'equip no es perd, podem tenir un any més el Sant Pere a Nacional i, després, pensant en la província de Girona, si no podem mantenir nosaltres aquesta categoria, que la gaudeixi un equip gironí», conclou Llach.

Poques jugadores



En un moment en què els clubs estan apostant pel futbol femení, cal entendre la situació a l'Alt Empordà més enllà dels escuts. No hi ha gaires jugadores disponibles a la comarca i, sens dubte, la solució a la manca de peces per completar els equips passa per la base.

Tradicionalment, el Cabanes ha disposat d'una estructura de base per formar jugadores de futbol i, aquesta temporada, la Unió Esportiva Figueres s'hi ha sumat, tot i que queda un llarg camí per recórrer, segons Llach: «Hi ha massa poques jugadores per a tants equips a l'Alt Empordà. Entre tots hauríem de ser més conscients que potser s'hauria de plantejar diferent».

El futbol femení està creixent per moments a l'Alt Empordà. De moment, hi ha cinc equips sènior confirmats i, si la previsió és créixer, la base és indispensable.