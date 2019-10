Portbou, AE Roses i Vila-sacra sumen la tercera victòria consecutiva

El Portbou continua lluitant per mantenir-se en la zona noble de la classificació i va sumar el tercer triomf consecutiu davant el Bàscara (1-2) en un duel igualat, on es van avançar els homes de Miquel Rivas amb el gol de Nico Ortega (3'). Els costaners aconseguirien l'empat de la mà de Toni Ruedas just abans del descans (41'), perquè Hamza Sennouni tanqués la remuntada amb el gol del triomf (88').

Per la seva banda, el Vila-sacra va remuntar davant el Bellcaire, que s'avançaria en la primera meitat amb el gol de David López (38'). En la represa, els visitants van posar la directa i els gols de Suwareh (63') i Guillermo Vera (73') van culminar la victòria visitant, havent de suportar un final de partit accidentat.

Tanmateix, l'AE Roses va superar el Cistella (1-2) en un duel solvent dels de Ramon Pérez, que sumen la tercera victòria consecutiva.

Treball, penal i victòria



El Borrassà va suar de valent per endur-se els tres punts davant el Navata, on, després de remuntar el gol inicial d'Ismail amb les dianes de Carles Miquel i Alejandro Crespo, va veure com el davanter visitant signava el seu doblet per posar l'empat. Koné va decidir el duel des del punt de penal (88').