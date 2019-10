La Marca de l'Ham i l'Empuriabrava signen les taules en el derbi

El derbi de la jornada entre la Marca de l'Ham i l'Empuriabrava-Castelló es va resoldre amb un punt per a cada equip després d'empatar (1-1), en un duel intens i físic, que permet als dos equips puntuar per tercera jornada consecutiva.

Els visitants es van posar per davant en el marcador quan Robert Fernández va materialitzar un penal que va precipitar l'expulsió del local Lluís Hernández (7'). Pol Compte veia la targeta vermella (34'), deixant novament la igualtat numèrica sobre el terreny de joc abans del descans, després de dues expulsions poc clares.

Finalment, els homes d'Edu Ortega van igualar el marcador en l'últim sospir, quan Dani García va aprofitar el joc directe dels figuerencs per posar l'empat definitiu.

«Abans de venir, l'empat podia ser bo. És un camp complicat i el rival és un equip intens però com ha anat el partit, no ens han generat gaire perill a la primera part. A la segona, ens han atacat amb molt de joc directe, hem tingut una mica d'incertesa i en el descompte ens han empatat», va valorar el tècnic Albert Albert després del duel.

L'Empuriabrava-Castelló encadena tres jornades consecutives puntuant a Segona Catalana, una evolució de l'equip que el mateix tècnic explica: «Estem agafant experiència a la categoria i competim bé a tots els camps».

Per la seva banda, Edu Ortega va definir l'empat final com a un resultat just pels dos equips: «Hem fet un esforç molt important després del penal i l'expulsió. Després hem pogut empatar al final i crec que el resultat fa justícia al partit». A més, els figuerencs també encadenen la tercera jornada consecutiva puntuant: «La qüestió és sumar sempre. Hem de mirar endavant i l'equip està preparat per aquesta temporada».

Vargas acaba amb el Blanes



El Llançà va imposar-se clarament aquesta jornada al Blanes (4-0), on Ivan Vargas va despuntar aconseguint un hat-trick per mostrar el camí als llançanencs. Tanmateix, obriria la llauna Gabri Moreno (15') i Vargas posaria el segon en la primera meitat (32'). Ja en la represa, el davanter altempordanès va marcar al 51' i 59' per donar la segona victòria del curs al Llançà.