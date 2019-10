El vilamallenc Ferran Díaz debuta a casa amb el Bàsquet Girona de LEB Plata

El jove jugador de Vilamalla Ferran Díaz va debutar dimecres de la setmana passada a LEB Plata (tercera divisió del bàsquet estatal) amb el primer equip del Bàsquet Girona. Díaz va disputar poc més de dos minuts tot i que no va tenir temps de llançar a cistella, en la victòria de l'equip (96-59) contra el Benicarló.

Díaz, amb la selecció catalana cadet, el gener passat.

El base nascut a Figueres, de 16 anys, es va formar a les categories inferiors de l'Adepaf, i actualment juga a la categoria júnior preferent del club (U18), una categoria un any superior a la que li tocaria per edat (U17). Amb l'equip de base, té una mitjana d'una mica més de deu punts per partit i més de 22 minuts de joc. Els gironins són cinquens amb dues victòries i dues derrotes, després de guanyar el Cornellà 78-73, el passat cap de setmana.

Pel que fa al primer equip del club, els de vermell són líders amb quatre victòries en quatre partits. L'últim triomf, a la pista del Barça (65-73). Cal recordar que el llançanenc Sergi Juanola n'és el fisioterapeuta oficial.