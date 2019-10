Pablo Machín, nou entrenador de l'Espanyol

L'Espanyol ha oficialitzat el fitxatge de l'entrenador Pablo Machín fins al 30 de juny de 2021, després de la rescissió de contracte del ja expreparador blanc i blau David Gallego a causa dels mals resultats de l'equip.

Machín serà presentat aquest dimarts a les 10.30 hores al RCDE Stadium. Amb aquest anunci, quinze minuts després que es confirmés l'adéu de Gallego, l'Espanyol soluciona el relleu de forma ràpida.

El nom de Machín estava marcat en vermell pels responsables esportius de l'entitat catalana després de la mala dinàmica de l'Espanyol de Gallec. El president, Chen Yansheng, ha donat el vistiplau a la seva incorporació a la banqueta de Cornellà-el Prat.

El nou tècnic tindrà dues setmanes per treballar amb la seva nova plantilla causa de l'aturada de Laliga pels compromisos internacionals. El següent partit de l'Espanyol és contra el Vila-real, el proper diumenge dia 20 d'octubre a les 16.00 hores, al RCDE Stadium. Serà la seva carta de presentació.

Un gran record a Girona

Pablo Machín va arribar el 2014 al Girona FC, a 13 jornades per al final de Lliga i l´equip camí de Segona B. No només va conduir-lo cap a una salvació que semblava impossible, sinó que va encadenar dos play-off per pujar seguits, després d'ascendir, a la tercera, de manera directa. En el seu debut a Primera (temporada 2017-18), l'equip va salvar-se abans del previst, i durant part de la temporada va flirtejar amb les posicions de que donaven accés a l'Europa League.

Després d'aquella excel·lent temporada, Machín va fitxar pel Sevilla, on les coses no li van anar tant bé. El març de 2019, després de l'eliminació de l'equip de la Lliga Europa, el club andalús el va acomiadar. Quan va deixar l'entitat andalusa, l'equip era sisè a Primera Divisió.