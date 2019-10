Pablo Machín arriba a l'Espanyol acompanyat de Guerrero i Balcells

L'Espanyol va oficialitzar ahir el fitxatge de l'exentrenador del Girona Pablo Machín fins al 30 de juny de 2021, després de la rescissió de contracte del ja expreparador blanc-i-blau David Gallego a causa dels mals resultats de l'equip. Machín serà presentat a dos quarts d'onze del matí d'avui a l'RCDE Stadium, i arriba a l'Espanyol amb Jordi Guerrero i Jordi Balcells, que ja el van acompanyar a Girona i Sevilla.

El nom de Machín estava marcat en vermell pels responsables esportius de l'entitat catalana després de la mala dinàmica de l'equip, fins que el president, Chen Yansheng, va donar el vistiplau a la seva incorporació. El nou tècnic tindrà dues setmanes per treballar amb la seva nova plantilla a causa de l'aturada de la Lliga pels compromisos internacionals. El següent partit de l'Espanyol és contra el Vila-real, el proper 20 d'octubre a l'RCDE Stadium.

Pablo Machín va arribar el 2014 al Girona FC, a 13 jornades del final de la Lliga i amb l'equip camí de Segona B. No només va conduir-lo cap a la salvació, que semblava impossible, sinó que va encadenar dos play-offs per pujar seguits, per després ascendir, a la tercera, de manera directa.