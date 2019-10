La grupista Gaia Moiset es classifica per a l'Estatal

La grupista Gaia Moiset es classifica per a l'Estatal

La gimnasta grupista Gaia Moiset va acabar en la tercera posició en el Campionat de Catalunya Copa Base de Figueres, un bronze que li dona la classificació per al pròxim Campionat d'Espanya, que se celebrarà a Pamplona el mes de novembre. Per equips, el GEiEG també va aconseguir la classificació per al campionat estatal en les categories juvenil i aleví base.