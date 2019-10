El Reial Madrid guanya però manté els dubtes

El Reial Madrid va guanyar per 4-2 el Granada i va fer bona la seva condició de líder en solitari del campionat vivint una cita gairebé tan irregular com en l'anterior compromís davant del seu públic, la del neguit per l'empat contra el Bruges en la Champions League.

Els homes de Zinedine Zidane van defensar amb èxit el seu lloc d'honor en la taula classificatòria, i ja sumen 18 punts, quatre més que el seu rival d'ahir, que en té 14. Els blanc-i-vermells, que ja estan acostumats a sortir golejats del Santiago Bernabéu en les seves últimes visites, van fallar en moments clau de concentració i van trobar a faltar encert a dalt.

Benzema, Hazard i Modric van situar un 3-0 que no deixava lloc als dubtes, quan faltava mitja hora per al final d'un partit que, de manera espectacular, es va tornar a obrir. Primer, gràcies a un penal transformat per Machís. I amb un quart d'hora per jugar, per un gol de Duarte que va omplir d'incertesa l'afició madridista, que no va respirar amb comoditat fins al temps de descompte, en què James Rodríguez va tancar la porta al que, sens dubte, hauria estat una sorpresa majúscula. El que el gol no tapa, però, són els dubtes que deixa un Madrid que no acaba de completar un partit rodó. Tot i això, però, gaudeix de la primera posició de la Lliga. Qualsevol li porta la contrària.