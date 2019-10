El Quart perd a Igualada i encaixa així la primera derrota de la temporada

El Quart va encaixar ahir a la tarda la primera derrota de la temporda a la pista de l'Igualada (79-67), que continua sense perdre en els tres partits que s'han jugat de Lliga. Va ser un partit en què l'últim període va condemnar el conjunt entrenat per Carles Ribot.

I és que els quartencs havien fet el que semblava més difícil al descans: capgirar el marcador. Després dels 20 primers minuts de joc els locals dominaven per 12 punts (46-34), però un bon tercer quart, amb un parcial d'11-24 va fer posar els visitants per davant al marcador quan faltava només un període per jugar (57-58). En l'últim període, un col·lapse en atac va condemnar l'equip entrenat per Ribot. Els visitants només van ser capaços d'anotar 9 punts en els últims 10 minuts, i això ho van aprofitar els barcelonins per tornar-se a posar per davant i guanyar el partit (78-67).

Els visitants no van ser capaços de tancar el rebot defensiu en moltes ocasions, i això va fer que els locals capturessin fins a 13 rebots ofensius i poguessin gaudir de segones jugades que van acabar fent mal als quartencs, que només van poder capturar tres rebots ofensius. De fet, els gironins només van trobar la seva inspiració en Boja i Costa, amb 17 punts, i Artacho, amb 15, i és que des de la línia de tirs lliures el Quart no va estar gaire encertat. Va anotar només 11 tirs lliures dels 24 que va disposar.