Pluja de gols del Barça al Camp Nou

Vuit minuts de vertigen en la primera part, en què va aconseguir tres gols, van decidir la golejada del Barça davant el Sevilla (4-0), en un partit dominat pels de Julen Lopetegui fins que els blaugranes, amb la seva descomunal arribada, van inaugurar el marcador gràcies a un gol de l'uruguaià Luis Suárez després d'engaltar una pilota realitzant un xut acrobàtic en què el porter txec del Sevilla Vaclik no va poder fer-hi res per impossibilitar el gol culé. Aquest triomf permet al Barça situar-se segon en el campionat, amb dos punts menys que el Reial Madrid, que en té divuit, després de les vuit primeres jornades.

L'arribada a les àrees va definir el partit, en què el Sevilla va portar el pes de les operacions en el primer temps i va tenir fins a quatre ocasions clares per avançar-se al marcador, però en la primera gran oportunitat el Barça va anotar. Que Luis Suárez reina al caos és una realitat. L'uruguaià va salvar el seu equip davant l'Inter la setmana passada a la segona jornada de la Champions i ahir va obrir la llauna amb un magnífic gol al minut 27, un gol de xilena, després d'un centre de Nélson Semedo, pràcticament a la primera acció de perill dels de Valverde. Fins llavors, el Sevilla va dominar la situació, la possessió i les arribades a l'àrea, però el davanter holandès del Sevilla Luuk de Jong no va estar encertat, l'atacant va perdonar i el seu equip va pagar cara aquesta falta de punteria. Abans de l' 1-0, De Jong, el sevillista, no va aprofitar un gran centre d'Ocampos des de l'esquerra al minut onze de partit i Fernando no va encertar en una rematada de cap a la sortida d'un córner dos minuts més tard. El Barça estava mal situat sobre el tauler. El Sevilla s'enduia els rebutjos, creava i s'imposava davant un rival desaparegut, que ho confiava tot a alguna fogonada dels de davant. Una rematada franca al segon pal de De Jong al minut divuit va ser el següent avís i l'holandès encara en va tenir una altra, quan va picar massa una pilota al vint-i-sis. Això va ser tot el que van donar de si els sevillans.

En el següent minut, Semedo li va posar a Luis Suárez perquè aquest marqués l'1-0, en el 32 una passada d'Arthur va ser desviada per Arturo Vidal, una diana que va ser validada pel VAR, i en el 35, una jugada individual de Dembélé va suposar el 3-0. Tot en vuit minuts.

A la segona part, Lopetegui, amb tot perdut, va jugar amb tres centrals, va buscar més arribades, però el partit ja estava decidit. La demostració que aquesta no era la nit del Sevilla ni de Luuk de Jong va ser un nou error de l'holandès, que va rematar al pal quan estava sol davant Ter Stegen al minut quaranta-nou. Valverde va donar descans a Arthur i a Arturo Vidal, va posar en joc Busquets i Rakitic. Messi va tenir el 4-0, en una gran jugada individual al minut seixanta, Dembélé va oferir un parell d'arrencades des de l'esquerra i el Sevilla, amb poca fe, va buscar descomptar al marcador. Al setanta-vuit, Leo Messi, en un magistral llançament de falta, va posar el 4-0 i va demostrar per què el Sevilla és una de les seves víctimes preferides a la Lliga, ja que ha marcat 37 gols en els 38 partits que ha jugat davant els sevillans. Al final el partit es va enredar. El Barça va acabar amb nou, després de l'expulsió per vermella directa a Ronald Araújo, un central uruguaià que havia sortit un quart d'hora abans i que avui debutava amb el primer equip, després de tallar un u contra u que deixava sol el davanter mexicà del Sevilla Chicharito per marcar amb plaer davant de l'alemany Ter Stegen, i a Dembélé per doble groga. El francès va ser expulsat del partit per dirigir-se bruscament a Mateu Lahoz, a qui prèviament havia abaixar la mà, suposadament amb la intenció que no traiés cap més targeta als seus companys d'equip.