L'onze del Peralada ha demostrat que les ganes són un element fonamental per a guanyar partits. Això és el que els empordanesos han demostrat en aquesta jornada en el camp del cuer Igualada, d'on han tornat amb un contundent 0-3 amb gols de Medina, Víctor i Ritxi. L'equip d'Albert Carbó ha jugat com a tal, amb un gran ofici defensiu i amb l'encert necessari per a sumar tres punts importants per a fugir una mica del pou de la classificació general.