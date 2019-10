Nova derrota del Banyoles, que cau a la pista de La Roca

El Banyoles encara no coneix la victòria en la seva aventura a Primera Nacional i ahir va encaixar la quarta derrota consecutiva, aquest cop a la pista de La Roca (32-22). Una ensopegada que el mantindrà una setmana més a la cua de la classificació. Ni un inspirat Julien Lasserre, amb 10 gols, va poder servir al conjunt del Pla de l'Estany, que va veure com en els primers compassos de la segona meitat la renda dels locals ja s'enfilava fins als nou gols de diferència (19-10). Una tímida reacció visitant va fer que la diferència fos de cinc gols (23-18), però un parcial de 6-1 per als barcelonins (29-19) va acabar amb tota esperança blava.