Márquez engrandeix la llegenda

El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) es va proclamar per sisena vegada campió del món de MotoGP després de guanyar la carrera del Gran Premi de Tailàndia, quinzena cita del Mundial de motociclisme, després de superar a l'última volta el francès Fabio Quartararo (Yamaha), i que el seu únic rival pel títol, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), acabés quart. Per la seva banda, Maverick Viñales (Yamaha) va tornar a pujar al podi. El pilot de Roses va acabar en una meritòria tercera posició després de començar segon, i d'aquesta manera assalta la quarta posició de la general.

Amb només 26 anys, el de Cervera continua fent història en guanyar el seu sisè títol de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019) i el vuitè de la seva carrera (125 cc el 2010 i Moto2 el 2012), i es va assegurar el primer lloc a falta encara de quatre proves per al final de temporada, cosa que fins ara només havien aconseguit Mick Doohan i Valentino Rossi.

Ara, Márquez se situa a un sol títol dels que tenen Ubbali i Hailwood. Una classificació que lideren l'italià Giacomo Agostini, amb 15 títols, i l'espanyol Ángel Nieto, amb 13. En la categoria reina, en canvi, va superar l'australià Mick Doohan, amb 5 títols, i és el tercer pilot amb més campionats per darrere d'Agostini, amb 8, i Rossi, amb 7.

Quant a la cursa al Circuit Internacional de Chang, el poleman de dissabte, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), aconseguia defensar la seva posició de privilegi en arrencar la prova, i Márquez pujava una posició per posar-se darrere seu; va arribar fins i tot a avançar-lo a la volta 2, però va cedir després d'anar-se'n de llarg en un revolt. Dovi, mentrestant, anava quart.

El caràcter del campió va sortir una vegada més a relluir; lluny de relaxar-se, i tot i que sabia que amb aquesta posició en feia prou per revalidar la seva corona, va iniciar una frenètica lluita amb el rookie francès en la qual es van intercanviar voltes ràpides i va aconseguir baixar de l'1:30 al traçat tailandès. Per darrere, Maverick Viñales feia de cordó de seguretat, tercer, entre els dos aspirants al títol.

La carrera avançava i la glòria s'aproximava. Quan quedaven quatre girs, va intentar per primer cop superar el francès, però se'n va anar de llarg al revolt. No va parar de cercar-ho i ho va aconseguir al principi de l'última volta, quan va aconseguir confirmar el seu avançament i, encara que Quartararo no va cedir i va arribar a passar-lo, va recuperar la seva posició fins a veure primer la bandera de quadres i proclamar-se campió del món.

Amb això, sumava el seu novè triomf de la temporada, el 79 a categoria reina, mentre Quartararo plorava desconsolat, veient com se li escapava un altre cop la victòria. De la mateixa manera, el de Cervera es dirigia a fer la seva performance tradicional de campió, en aquesta ocasió, una taula de billar de la qual agafava la bola 8, en referència al seu número de títols del Mundial de motociclisme.

Després de Márquez i Quartararo, Viñales va pujar també al podi. Quant a la resta d'espanyols, Àlex Rins (Suzuki) va acabar cinquè, Joan Mir (Suzuki) va ser setè, Pol Espargaró (KTM) va acabar tretzè, Tito Rabat (Ducati), dissetè i Jorge Lorenzo (Repsol Honda), divuitè. D'altra banda, Aleix Espargaró (Aprilia) va haver d'abandonar quan quedaven nou voltes per problemes amb la moto.