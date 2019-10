L'Oncotrail més multitudinari recull més de 321.000 euros per lluitar contra el càncer

La setena edició de l'Oncotrail ha recollit 321.277 euros per lluitar contra el càncer i ha estat la més multitudinària. La cursa de trailrunning organitzada per l'Oncolliga ha portat 2.200 corredors, repartits en 270 equips que han sortit aquest dissabte de Palafrugell i han recorregut els 100 quilòmetres que marca la prova. Els primers en arribar han estat el Grup Jovi i l'Oncotrail Porqueres amb poc més de nou hores. Els diners recaptats per l'Oncolliga aniran destinats a la lluita contra el càncer. Des de que es va fer la primera edició el 2013 s'han recollit més d'1 MEUR que han servit per finançar els projectes de la fundació. Des de l'organització destaquen la feina que han fet els 500 voluntaris que han ajudat en l'Oncotrail 2019.

Els equips van sortir de la Plaça de Can Mario de Palafrugell i han recorregut els 100 quilòmetres per paratges de la Costa Brava i de l'interior del Baix Empordà. Els participants havien de passar els controls pertinents repartits en diversos municipis, fins arribar de nou a Palafrugell.

Una altra novetat d'aquest any ha estat la qüestió mediambiental. Dos trams del recorregut no s'han marcat amb cintes, i els equips han hagut de fer us del GPS per poder seguir la cursa. Es tracta d'una prova pilot, però que l'organització ha impulsat per tal de poder evitar el plàstic en les properes edicions. També s'ha reduït el plàstic en els punts d'avituallament, on s'han donat gots i coberts de material orgànic.

La finalitat de l'Oncotrail és recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i els seus familiars. Per aquest motiu, per participar-hi cada equip ha de fer un donatiu a la Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 1.000 euros. Els equips busquen patrocinadors i organitzen tota mena d'activitats benèfiques en els mesos i setmanes previs a la cursa per tal de reunir aquesta suma i, sovint, la donació que fan acaba superant de llarg els 1.000 euros.