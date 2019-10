Lloris es lesiona de gravetat i és retirat en llitera i amb oxigen artificial

El porter del Tottenham Hugo Lloris va ser traslladat a un hospital després de patir una possible fractura al braç esquerre en el partit de la setena jornada de la Premier League davant el Brighton, en el qual van caure per 3-0. Lloris va haver de ser retirat en llitera i va necessitar oxigen artificial. Segons BT Sport, se li va subministrar morfina per suportar el dolor. Per la seva part, el Liverpool continua intractable i va sumar la vuitena victòria en vuit partits. Ahir, la víctima va ser el Leicester, que va caure amb un penal marcat per Milner en el temps de descompte. En el Norwich-Aston Villa (1-5) va haver-hi duel d'exfutbolistes del Girona: Roberts va jugar un quart d'hora i Douglas va marcar.