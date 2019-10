El Llagostera B va tornar a encaixar una nova derrota una jornda més. Aquest cop, amb el retorn de Vicenç Fernández a la banqueta, no va poder fer front a un Vic molt efectiu i que va dominar durant els 90 minuts. El filial blaugrana no ho va deixar d'intentar, però no va ser capaç de generar perill real a la porteria rival, un mal que arrossega des de principi de temporada (1 gol en 4 partits) i que el deixa cuer amb zero punts.