L'Espanyol torna a perdre i Pablo Machín es perfila com el relleu de David Gallego

El futur de David Gallego a la banqueta de l'Espanyol podria tenir les hores comptades. La derrota ahir a Palma contra el Mallorca sembla haver acabat amb la paciència dels responsables esportius i, sobretot, del president Chen Yangshen, que estaria decidit a fer efectiu el canvi a la banqueta. Malgrat la victòria a Moscou contra el CSKA de dijous (0-2), la trajectòria a la Lliga de l'equip (penúltim) fa que Gallego estigui condemnat. La decisió s'hauria de prendre durant les properes hores i, si com tot sembla indicar es confirma, el gran candidat a rellevar Gallego és Pablo Machín. L'exentrenador del Girona agrada i molt a la direcció esportiva i, per la seva banda, ell també veu amb bons ulls la possibilitat de dirigir l'Espanyol. La proximitat amb Girona i jugar l'Europa League són dos factors que atrauen el sorià. Si es confirma, l'Espanyol serà el segon equip de Machín després de deixar el Girona l'estiu del 2018. L'aventura al Sevilla va durar 9 mesos abans de ser destituït al març pels mals resultats i l'eliminació d'Europa a mans de l'Slavia de Praga.

Gallego no va poder salvar el match-ball que tenia ahir a Palma. La por de cometre errors, el joc ensopit i la poca profunditat en les accions van caracteritzar una primera part molt igualada, decantada a favor dels mallorquins pel gol de Dante Budimir. Son Moix va esclatar d'alegria amb un gol providencial després d'una jugada col·lectiva dels balears -una de les poques en el primer temps- i que va castigar l'apatia dels blanc-i-blaus.

L'Espanyol, no obstant això, no es va trobar a gust en cap moment. La seva única arribada amb cert perill es va registrar en el minut 20, amb un tret alt del xinès Wu Lei. A la represa, els barcelonins van intentar reaccionar de la mà de Campuzano. El porter local Manolo Reina va haver de treballar durament en dues accions més dels blanc-i-blaus, amb Campuzano com a protagonista, abans que Salva Sevilla sentenciés el partit amb el segon gol en aprofitar un error defensiu visitant.

Les errades van acabar per enfonsar un Espanyol apagat, sense espurna, i incapaç de revertir una situació que se li va posar molt costa amunt després del primer gol de Budimir.