L'Espanyol s'agafa a l'empenta de l'Europa League per fugir del pou

Partit d'urgències el que es viurà aquest migdia a Son Moix. Mallorca i Espanyol s'enfronten en un duel per sortir de la zona baixa de la classificació. Els balears són penúltims amb quatre punts i els blanc-i-blaus, tercers per la cua amb 5.

El conjunt entrenat per David Gallego s'aferra a l'empenta anímica que va suposar el triomf al camp del CSKA de Moscou a l'Europa League (0-2), per aconseguir el segon triomf de la temporada, el que seria el segon també com a visitant. Arriba a Mallorca havent sumat un punt dels últims nou en joc. Tampoc viu una situació millor l'equip local, que després d'arrancar la Lliga amb una victòria davant l'Eibar, no ha tornat a guanyar, i ja acumula tres partits consecutius perdent.