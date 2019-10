El Leganés sol·licitarà la repetició del partit contra el Llevant per errors arbitrals «molt greus» després que es xiulés un penal «fora de l'àrea» i confirmar que el sistema de VAR no va funcionar correctament en el moment d'assenyalar la pena màxima que va suposar el primer gol dels visitants. «Han passat coses molt greus, no sentim que hàgim competit en les mateixes condicions que la resta d'equips de la competició», va afirmar Victoria Pavón, la presidenta del club madrileny.