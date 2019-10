Hèctor Simón condueix l'Olot cap al repartiment de punts a la Nova Creu Alta

es

L'Olot va rebre una part del premi a la feina feta ahir a la Nova Creu Alta després d'esgarrapar l'empat en temps de descompte amb un gol d'Hèctor Simón des dels onze metres (1-1). El capità va esprémer la seva experiència per guiar els garrotxins cap a la porteria d'un inspirat Mackay i no va fallar en el moment decisiu, quan l'àrbitra va assenyalar un penal sobre Kilian. Els de Raúl Garrido van tornar a trobar a faltar una referència ofensiva per finalitzar les jugades amb encert, però d'ocasions no els en van faltar. Les més clares van sorgir de les botes d'Hèctor i Natalio.

Atent a la ràpida conducció del Sabadell per encarar la pressió, els de Garrido van mostrar-se sòlids per anar avançant línies i obtenir la possessió. En conseqüència, van arribar els primers avisos. Hèctor va enviar una rematada de cap al lateral de la porteria. De seguida, el llançanenc tornava a tenir la més clara de la primera part en rebre una passada clara de Xumetra. El porter Mackay demostrar tenir bons reflexos amb una aturada de mèrit.

Al minut 41 va arribar la gerra d'aigua freda amb un penal favorable al Sabadell. Una empenta de Comas a un jugador arlequinat després d'un servei de banda polèmic va suposar la pena màxima, que Manu Lanzarote no va desaprofitar per avançar el seu equip.

A la segona part, Garrido va recórrer a Natalio per formar la dupla d'atac amb Kilian. El davanter figuerenc va enviar un xut amb l'esquerra que sortia llepant la fusta, mentre que el valencià va maleir l'encert de Mackay per aturar-lo en l'u contra u i deixar-lo sense veure porteria. Per molts mèrits que fes, l'Olot no aconseguia moure el marcador.

Al 74, l'actuació providencial de Blàzquez va impedir amb el cos que Óscar Rubio culminés el contraatac dels d'Antonio Hidalgo. Com a mínim, s'havia d'impedir fer més gran la ferida. I per això, l'Olot no donar-se mai per vençut. A les acaballes del partit, un penal de Grego Sierra sobre Kilian va donar-li l'empat. Com no podia ser d'una altra manera, Hèctor va ser l'encarregat de marcar des dels onze metres.

La igualtat al marcador va fer reaccionar els locals amb un canvi ofensiu, que tampoc va generar veritable perill als olotins. Fins i tot van olorar la victòria a l'últim sospir després que el gironí Àngel Martínez s'equivoquès i deixés una pilota enverinada a Eloi Amagat. Pedro Capó va ser providencial per enviar-la a córner i deixar-lo sense opcions.