El Girona exhibeix ofici per superar el Barça B

Quatre partits, quatre victòries i la sensació que, a diferència del que passava la passada temporada, aquest Bàsquet Girona té més capacitat per adaptar-se a situacions complicades i imposar el seu llibre d'estil per guanyar partits en una categoria tan ingrata com la LEB Plata. Ahir, a diferència del que s'havia trobat al davant en les tres primeres jornades de Lliga, el Bàsquet Girona va haver de superar un rival amb molta qualitat individual que el va intentar portar a un partit d'intercanvi de cistelles, 28-23 al final del primer quart, i que, després de trencar el marcador tallant-li totes les vies d'anotació (51-61 a l'inici del darrer quart), encara el va exigir fins als instants finals (65-73).

El Bàsquet Girona va entendre aviat que jugar a defensar poc i anotar molt acabaria beneficiant més Sergi Martínez, MVP de la categoria i habitual dels entrenaments amb Pesic al primer equip blaugrana, que no pas a ells. Un tir lliure de Sàbat va capgirar el marcador per primer cop en molts minuts ja ben entrat el segon quart (32-34) i entre l'habitual hiperactivitat de Hester i l'encert de Màxim Esteban, que ahir tornava a la que va ser la seva casa durant molts temporades, el Girona dominava 40-44 al descans. L'equip de Formento ja coneixia el camí i, després del pas pels vestidors, el Barça B va tenir molts problemes per anotar. Fins al final, els gironins varen anar sempre per davant en el marcador: 51-58 al final del tercer quart després d'un triple de Màxim Esteban i 51-65 ja en el darrer període després d'una esmaixada de Cosialls amb un Barça que semblava molt tocat. De fet, però, només ho semblava perquè l'equip entrenat per Diego Ocampo, en el seu moment ajudant de Pedro Martínez a l'Akasvayu Girona que liderava Marc Gasol, no va tirar la tovallola fins al final. Cinc punts seguits de Marcos varen deixar la diferència en només sis a un minut per acabar (63-69), però Sevillano anotant a 45 segons per acabar.