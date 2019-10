El GEiEG Uni enceta la seva aventura a la Lliga Femenina 2 avui a Pamplona

El Citylift GEiEG Uni Girona começa aquesta migdia la seva particular aventura a la Lliga Femenina 2. Ho fa a Pamplona, a la pista de l'Osés Construcción Ordoi (12.30 h). Un debut que servirà per veure en quin nivell es troba l'equip entrenat per Joan Pau Torralba, que ja en pretemporada va competir bé davant el Barça CBS i el Lima-Horta Barcelona, dos rivals d'entitat de la categoria.

«La pressió és la que cadascú es posa i a partir d'aquí cada partit anirà marcant el que passarà», declarava Torralba abans d'afrontar el viatge cap a terres navarreses sense renunciar a res. Malgrat disposar d'una de les plantilles més joves de la categoria, les gironines arriben «preparades perquè sabem qui som i sabem d'on venim», en paraules del seu entrenador. Per la seva banda, el rival és un equip dur i que l'any passat es va quedar fora de la promoció a la Lliga Dia per pocs punts. Es tracta d'un conjunt «que jugarà molt dur, buscant el contacte i no renunciarà a cap pilota dividida», avisava, tot afegint que «ens haurem d'adaptar al seu joc».