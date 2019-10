El Figueres allarga l'alegria a l'estadi de Vilatenim amb una altra victòria

es

El Figueres va trobar ahir el millor antídot per superar una setmana complicada arran de la lesió de Coto i la derrota a l'Olímpic de Terrassa: allargar la ratxa a Vilatenim. Els homes de Xavi Agustí van imposar-se per la mínima al Granollers (1-0) gràcies a un gol de Pepu Soler a la primera part que els dona oxigen a la classificació.

Tan bon punt va començar el partit, Pepu ja va fer el primer avís a la porteria de Sergio Fernández estavellant un xut a la fusta. La pressió dels figuerencs va anar in crescendo a mesura que corria el cronòmetre i després de veure com s'esfumaven dues ocasions clares del Granollers Pepu va marcar finalitzant a plaer una jugada de Modest.

Amb el gol a favor, el Figueres va tancar-se per no deixar espais al rival. Calia mantenir el resultat i per això els d'Agustí van saber patir. Sense que cap d'ambdós conjunts acabés de dominar, a la represa van repartir-se les oportunitats. Al minut 73, l'actuació d'Embela per refusar un cacau de Pau Darba va ser clau per mantenir el resultat que fins i tot podria haver-se ampliat.

Deu minuts després d'entrar al terreny de joc per substituir Marc Gelmà, Abel va perdonar fallant una clara ocasió de gol. El Figueres no tenia la tranquil·litat, però va jugar les seves cartes per aguantar la victòria fins al final.