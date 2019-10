EL PALAFRUGELL VA PERDRE EL PRIMER PARTIT DE LA TEMPORADA a la pista del Liceo i de forma contundent (13-0). Gallecs i gironins arribaven al duel havent guanyat els dos partits anteriors, però ahir el conjunt entrenat per Xavier Garcia no va tenir res a fer davant un rival que amb 11 minuts ja dominava per 5-0 i va incrementar l'avantatge en arribar al descans fins al 8-0. David Torres va ser un malson per als gironins, ja que va anotar cinc dels tretze gols locals.