Bona actuació de Marina González en el Mundial de Gimnàstica de Stuttgart

Marina González, del Salt Gimnàstic Club, va debutar amb una bona actuació amb la selecció espanyola de gimnàstica artística, que es va classificar per disputar els Jocs Olímpics de Tòquio del pròxim any després de quedar en 12a posició -última posició que donava dret a classificar-se per a les olimpíades- amb una puntuació total de 159,021 punts. Des del 2004 que la selecció espanyola de gimnàstica artística no competia en uns Jocs Olímpics en la modalitat per equips.

La gimnasta nascuda a Malgrat de Mar va participar en la prova de terra i va aconseguir una puntuació total de 12,533, que després d'una reclamació va pujar fins a 12,733. Tant González com Laura Bechdejú, també del Salt Gimnàstic Club, tenen moltes possiblitats de ser en els pròxims Jocs Olímpics.

L'equip guanyador de la prova va ser el combinat nord-americà, que va fer una puntuació total de 174,605. Mentrestant, Xina i Rússia van completar el podi i són les principals candidats a pujar al calaix en les pròximes olimpíades.