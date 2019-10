El Bàsquet Girona visita la pista del Barça B en un duel d'invictes de LEB Plata

El Bàsquet Girona visita aquesta tarda la pista del Barça B en un duel d'invictes a LEB Plata. Gironins i barcelonins, juntament amb el Múrcia, que juga aquest migdia contra l'Albacete, són els tres únics equips de la Lliga que encara no han perdut cap partit. Han guanyat els tres que han disputat. L'any passat, els de Fontajau ja van començar la Lliga amb un balanç de 3-0, però en la quarta jornada van ensopegar a casa davant l'Hospitalet.

Però la veritat és que el Bàsquet Girona d'aquest any té una nova cara, i per això aficionats es desplaçaran aquesta tarda amb un autocar posat pel club fins a Barcelona per animar l'equip. I és que el conjunt entrenat per Álex Formento afronta el partit amb la moral ben alta després de la contundent victòria, dimecres passat, a Fontajau davant el Benicarló (96-59), en un partit on es van veure uns molt bons moments de l'equip, sobretot en el segon i tercer període, comandats per un gran Antonio Hester.

A més, els de Fontajau afronten el partit d'avui amb més càrrega, ja que hi ha hagut jornada entre setmana. Però Formento creu que això no és una excusa, ja que «tots els equips han tingut partit».

Al davant, els gironins tindran un filial blaugrana que la temporada passada va descendir de LEB Or, però que han començat aquest curs com un coet, amb les victòries aconseguides davant el Lleida, l'Albacete i La Roda. «Són un equip de joves talents amb molta projecció», va destacar Formento. El filial del Barça ha vist en Sergi Martínez el seu home clau, i és que el jugador blaugrana és, de moment, el més ben valorat de la competició, amb una mitjana de 19,3 punts per partit i 8 rebots. Per contrarestar Martínez, l'arma gironina serà Hester, que és el segon jugador més ben valorat de la competició.

El tècnic gironí, però, també avisa del potencial dels blaugrana, i és que el partit d'aquesta tarda «serà bastant diferent dels altres que hem tingut fins ara», ja que afirma que els barcelonins «juguen amb un component físic i agressiu molt alt». Formento no s'amaga en dir que és el partit més exigent que afronten fins al moment i que és «una dificultat afegida», però al mateix temps «un repte molt motivador».