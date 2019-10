El Barça recupera Jordi Alba i Ansu Fati per rebre el Sevilla

El Barça, en dinàmica positiva de resultats després de guanyar el Vila-real (2-1), Getafe (0-2) i remuntar davant l'Inter de Milà (2-1), però encara lluny de trobar la regularitat en el seu joc, rep avui (21.00 hores) la visita del Sevilla, un rival directe que té creuat el Camp Nou. I és que els del Nervión no hi guanyen a la Lliga des de fa 17 anys (2002-03).

Després d'un inici de temporada irregular, especialment lluny de Barcelona, l'equip d'Ernesto Valverde necessita, a més de seguir sumant de tres en tres, començar a convèncer amb el seu joc. L'últim partit davant l'Inter amb un doblet de Luis Suárez i Messi juguant els 90 minuts sencers per primera vegada en el que va de curs fa que l'inestable entorn blaugrana es presenti menys inquiet.

Dues bones notícies per als locals. No obstant això, el seu joc encara genera molts dubtes. Contra l'equip italià va ser l'enèsima prova en què els de Valverde encara estan en procés d'adaptació. Va evitar l'ensurt el Barça, però no va enamorar. A l'equip li costa organitzar-se posicionalment, mentre que el trident format per Messi, Suárez i Griezmann tampoc carbura. Tot apunta que avui els tres davanters tindran una nova oportunitat per millorar els automatismes. Més dubtes existeixen en la medul·lar. Busquets, De Jong i Arthur encadenen dues titularitats, per la qual cosa el tècnic podria donar entrada a Arturo Vidal (clau davant l'Inter) o fins i tot a Ivan Rakitic. Valverde recupera Jordi Alba i Ansu Fati, les principals novetats en una convocatòria on també hi apareix Araújo, del filial. Ha estat citat per reforçar la zona defensiva, on l'equip té més baixes. Junior i Umtiti no hi seran per lesió, mentre que el central Lenglet es perdrà el partit per l'expulsió que va patir la setmana passada a Getafe.

Per la seva part, el Sevilla arriba al «maleït» Camp Nou amb l'ànim pujat després de dos triomfs consecutius entre Lliga i Europa. Julen Lopetegui torna a l'escenari que el curs passat li va costar la seva destitució com a tècnic del Reial Madrid, on cal fer-ho «tot perfecte» per sortir amb un resultat positiu. El Sevilla recupera Carriço en un onze on tornaran els titulars que van descansar davant l'Apoel.