Assemblea Els socis no aproven el vot telemàtic

?Els socis compromissaris del Barça van decidir ahir retirar les distincions atorgades per l'entitat en el seu moment al general Francisco Franco i van votar en contra de tirar endavant una iniciativa per integrar el vot electrònic en els estatuts de l'entitat. Encara que va guanyar la votació la iniciativa promoguda pel soci Víctor Font ( «Sí al futur»), no va obtenir els dos terços necessaris per tirar endavant la seva iniciativa. La proposta va obtenir 359 vots a favor, 173 vots en contra i 67 en blanc, i no va obtenir els dos terços necessaris (417) per canviar l'articulat en els estatuts del club. D'aquesta manera, els compromissaris es van mostrar contraris a la incorporació en els estatuts d'una disposició addicional que permeti l'ús del vot telemàtic.